Formel 1: Schumacher-Teamkollege gewinnt mit über 50 Jahren!

Der ehemalige Formel-1-Star Rubens Barrichello hat am vergangenen Wochenende beide Rennen der NASCAR Brasilien Runde in Interlagos gewonnen.

Diese Siege markieren seine Rückkehr auf das oberste Podium in Interlagos, mehr als 13 Jahre nach seinem Rücktritt aus der Formel 1 und erstmals seit 1990, als er in der südamerikanischen Formel 3 antrat.

Formel-1-Legende: Ein Comeback mit Botschaft

„Als ich mit dem Rennfahren in der Formel 1 aufgehört habe, war ich 39 Jahre alt“, sagte Barrichello. „Ich habe einige Leute sagen hören, dass ich bereits alles gezeigt hätte, was ich zu zeigen hätte. Und für mich zeigte das, dass die Leute mich nicht kannten.“

Barrichello startete seine Debütsaison in der NASCAR Brasilien im Jahr 2025 und gewann beide Rennen, als die Serie an diesem Wochenende in Interlagos Halt machte. Der Ferrari-Star und einstige Teamkollege von Michael Schumacher triumphierte in der dritten Runde der NASCAR Brasilien, holte seinen ersten Sieg am Samstag und folgte mit einem Sieg im Hauptrennen am Sonntag.