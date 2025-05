Formel 1: McLaren in Spanien unbeirrt

McLaren hat zum Auftakt des Großen Preises von Spanien auch nach der Regelverschärfung durch den Weltverband keine Schwäche gezeigt. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri drehte am Nachmittag die schnellste Runde des Tages, in der ersten Session war sein Teamkollege und Verfolger Lando Norris am stärksten gewesen.