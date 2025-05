Formel 1: Qualifying von Barcelona LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 31.05.2025 • 13:00 Uhr McLaren will beim Qualifying in Barcelona ihre Vormachtstellung ausbauen. Doch Ferrari sowie Max Verstappen sind in Lauerstellung. SPORT1 verrät Ihnen, wo das Qualifying im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird.

In der Formel 1 steht der Große Preis von Spanien an - und McLaren geht in Barcelona weiterhin als klarer Favorit in das Qualifying am Samstag (16 Uhr im SPORT1-LIVETICKER).

Lando Norris war schnell, Oscar Piastri noch schneller: In den ersten beiden Trainingseinheiten gehörten die ersten Bestzeiten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya den beiden Titelkandidaten.

Formel 1 in Barcelona: So können Sie das Qualifying live im TV & Stream verfolgen

TV: RTL, Sky

RTL, Sky Stream: WOW

WOW Liveticker: SPORT1 und SPORT1 App

Es spricht also alles für eine weitere Zuspitzung des McLaren-Zweikampfs. Nach Norris‘ Sieg am vergangenen Wochenende in Monaco hat Piastri vor dem neunten Saisonrennen am Sonntag (15 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) nur noch drei Punkte Vorsprung. Verstappen liegt 25 Punkte zurück.

Neben dem Niederländer könnte auch Ferrari ein Wörtchen mitzureden haben, wenn der Kampf um die Pole Position beginnt. In Monaco kämpfte die Scuderia zum ersten Mal in dieser Saison um den Sieg, Charles Leclerc fuhr am Ende als Zweiter hinter Norris ins Ziel.