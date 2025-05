Formel 1: Radikaler Reifen-Plan für Imola!

Pirelli passt Reifenmischungen an, um strategische Vielfalt in der Formel 1 zu fördern. Überspringen von Mischungen soll Zwei-Stopp-Strategien begünstigen.

Die Fahrer wünschen sich Reifen, die sie während eines gesamten Stints voll ausnutzen können, während die Teams darauf bedacht sind, die Anzahl der Boxenstopps zu minimieren. Das hat in dieser Saison zu einer Strategie-Stagnation geführt, die Pirelli nun zum Europa-Start in Imola radikal aufbrechen will.