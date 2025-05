Formel 1: Rennen von Monaco LIVE im TV, Stream und Ticker

Was war das am Samstag für eine irre Rekordjagd? McLaren-Pilot Lando Norris hat sich in einem denkwürdigen Qualifying die Pole Position für den Grand Prix in Monaco erobert und kann im WM-Kampf der Formel 1 im Rennen am Sonntag (ab 14 Uhr im Liveticker) damit auf einen wichtigen Erfolg hoffen. Der Engländer startet vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und WM-Spitzenreiter Oscar Piastri.