Formel 1: Süße Baby-News von Verstappen!

„Willkommen auf der Welt, süße Lily! Unsere Herzen sind voller denn je - du bist unser größtes Geschenk. Wir lieben dich so sehr“, schrieb Verstappen am frühen Freitagnachmittag in einem emotionalen Post. Die frohe Kunde überbrachte er auch in Form von zwei Bildern, die sein Vaterglück demonstrieren.