Formel 1: Verliert Red Bull Verstappen und Motoren? Ford reagiert!

Red Bull bangt weiter um Verstappen

Formel 1: Ford bleibt langfristig dabei

Verstappen? „Würde es nicht als Angst bezeichnen“

Ford mit Treue-Bekenntnis zu Red Bull

Zu Beginn der vergangenen Saison war Red Bull noch die dominierende Kraft in der Formel 1, aber das ist nicht mehr der Fall. „Wir wissen, dass es in allen Formen des Motorsports, aber besonders in der Formel 1, Dynastien von Teams gibt, die einfach gewinnen, gewinnen und gewinnen. Aber dann durchlaufen sie Phasen, in denen sie es nicht tun, also gibt es immer dieses Auf und Ab. Wollen wir, dass Red Bull am Ende des letzten Jahres und dieses Jahres weiterhin Rennen gewinnt? Natürlich, aber wir wissen, dass das Team immer noch großartige Leute hat, die in der Lage sind, konstant zu gewinnen.“