Formel 1: Vertrag mit Miami bis 2041 verlängert

Das Rennen habe „einen erheblichen Einfluss auf die lokale Wirtschaft und Gemeinde gehabt und in den ersten drei Jahren einen wirtschaftlichen Beitrag von über einer Milliarde US-Dollar geleistet“, teilte die Formel 1 bei der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung mit. Im vergangenen Jahr waren 275.000 Fans an die Strecke geströmt.

„In nur drei Jahren hat sich der Miami Grand Prix zu einem der wichtigsten und spektakulärsten Events in unserem Kalender entwickelt“, erklärte der Italiener weiter. Das Rennen gebe „ein außergewöhnliches Beispiel für Qualität und Vision, das den Geist und die Ambitionen der Formel 1 in den USA perfekt verkörpert“.

In den USA macht die Formel 1 in diesem Jahr dreimal Station: Auf das Rennen in Miami folgen im Herbst noch die Läufe in Austin/Texas und Las Vegas.