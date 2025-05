"Franz" auf der Nordschleife: Verstappens Undercover-Einsatz

Verstappen braucht spezielle Rennlizenz

Auto Motor und Sport enthüllte Verstappens Ausflug und zeigte zahlreiche Fotos des Niederländers im Auto und in der Garage. Wie das Fachmagazin zudem berichtet, plant Verstappen angeblich noch in diesem Jahr die Erlangung des Nordschleifen-Permits.

Nur mit dieser Rennlizenz ist die Teilnahme auch bei offiziellen NLS-Veranstaltungen oder dem 24-Stunden-Rennen erlaubt. „Die Nordschleife gehört zu meinen absoluten Lieblingsrennstrecken“, habe er zuletzt bereits im Rahmen eines Online-Events gesagt: „Und ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren auch mit einem echten GT3 hier an den Start gehen kann.“

Verstappen hatte beim Grand Prix der Formel 1 in Miami am vergangenen Sonntag Rang vier belegt, kommende Woche reist er bereits nach Italien: Am 18. Mai steht das nächste Rennen in Imola an. Der Titelverteidiger belegt im WM-Klassement den dritten Platz hinter dem McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris.