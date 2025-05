Früherer Formel-1-Pilot Mass gestorben

Der ehemalige Formel-1-Pilot Jochen Mass ist tot. Der gebürtige Bayer verstarb am Sonntagvormittag in seiner französischen Wahlheimat im Alter von 78 Jahren, wie sein Management dem Sport-Informations-Dienst bestätigte.

Mass, der 1975 nach Abbruch den Großen Preis von Spanien gewann und Anfang der 1990er-Jahre in der Langstrecken-WM bei Mercedes Teamkollege und Förderer der aufstrebenden Michael Schumacher war, hatte im Februar einen Schlaganfall erlitten, an dessen Folgen er in Cannes verstarb.