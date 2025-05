"Kein Wundermittel": McLaren trotz Regeländerung unbesorgt

Die verschärfte Frontflügel-Regel in der Formel 1 sorgt bei McLaren nicht für Unruhe. Der Rennstall zeigt sich gelassen.

Die verschärfte Frontflügel-Regel in der Formel 1 gilt als möglicher Stolperstein für McLaren - beim Branchenführer gibt man sich allerdings demonstrativ gelassen. „Wir sind ziemlich sicher, dass das (die flexiblen Frontflügel, Anm. d. Red.) nicht unser Wundermittel ist“, sagte WM-Spitzenreiter Oscar Piastri vor dem Grand Prix in Spanien: „So eins haben wir gar nicht.“

Die größte Sache an der Regelverschärfung durch den Weltverband FIA sei, „wie überhyped das Ganze ist“, sagte Piastri: „Wir kennen den Unterschied, und in gewisser Weise muss sich jedes Team anpassen.“

Die FIA hat zum Rennen in Barcelona (Sonntag, 15.00 Uhr) die Belastungstests für die Frontflügel verändert. Damit soll es noch schwieriger werden, flexible Flügel zum Einsatz zu bringen. Solche also, die unter aerodynamischer Last ihre Stellung verändern und damit bei langsamer und bei schneller Fahrt die jeweils gewünschten Vorteile bringen.