Medien: Fahrer-Aus in Formel 1 beschlossen - nach sechs Rennen!

Jack Doohan muss sein Cockpit in der Formel 1 offenbar schon wieder räumen. Der Wechsel zu einem anderen Piloten ist bei Alpine wohl beschlossene Sache.

Das Aus von Jack Doohan in der Formel 1 ist offenbar besiegelt. Der Alpine-Pilot muss sein Cockpit nach sechs Rennen in der Königsklasse räumen - das berichten unter anderem die französische Sportzeitung L‘Équipe, das argentinische Sportblatt Olé und das Portal The Race.