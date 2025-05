Formel 1 in Monaco: Leclerc überrascht - Hamilton crasht

Der Ferrari-Pilot war im dritten freien Training zum dritten Mal schnellster Mann, am Samstagmittag betrug sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Max Verstappen beinahe drei Zehntelsekunden.

Der Weltmeister im Red Bull fand indes offenbar das richtige Setup, zeigte sich im Vergleich zum Freitagnachmittag deutlich verbessert und lag damit vor seinen Titelrivalen in den McLaren : Lando Norris und Oscar Piastri belegten die Ränge drei und vier.

Hamilton schnell - bis es kracht

Die einzigartigen Bedingungen in Monaco scheinen dem SF-25 nun allerdings zu liegen, auch Lewis Hamilton war eigentlich gut unterwegs. In seiner vermeintlich schnellsten Runde wurde er dann aber im Verkehr aufgehalten, wenig später touchierte er die Bande und holte sich einen Reifenschaden, so reichte es nur zu Rang fünf.