Nach Kritik aus Formel 1: FIA entschärft Strafenkatalog

Konkret wurden nun die maximal möglichen Sanktionen abgemildert, statt 10.000 Euro können nun Strafzahlungen von höchstens 5000 Euro durch die Rennkommissare verhängt werden. Zudem sollen diese künftig bei ihrer Entscheidung berücksichtigen, ob etwaige Kraftausdrücke in einer „kontrollierten“ oder einer „unkontrollierten“ Umgebung getätigt wurden - also etwa in Rahmen einer Pressekonferenz oder in der Hitze des Renngeschehens im Funk. Zudem sollen die Stewards künftig die Möglichkeit haben, eine Strafe zur Bewährung auszusetzen, wenn es sich etwa um das erste Vergehen handelt.