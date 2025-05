Schumacher watscht Ferrari-Star ab!

Nach durchwachsenen Leistungen in der bisherigen Saison, kam es auch in Miami zu Streitigkeiten zwischen Hamilton und dem Team der Scuderia Ferrari. Ralf Schumacher findet deutliche Worte zum Verhalten des siebenmaligen Weltmeisters.

Hamilton hatte seinem Frust beim letzten Formel-1-Rennen in Miami am Funk Luft gemacht. Er hatte dabei unter anderem gefordert, dass ihn sein Teamkollege Charles Leclerc passieren lasse.

Schumacher rügt Hamilton-Verhalten

„Wenn man wirklich vorbei will, ist das eine Sache, er war ja auch schneller zu dem Zeitpunkt. Aber dann gebe ich das auch kampflos zurück“, befand Schumacher: „Und nachher tue ich nicht so, als wenn ich das sarkastisch gemeint hätte. Sondern sag einfach mal, dass es mir leidtut. Das sollte eigentlich nicht passieren mit der Erfahrung und seinem Alter.“

Nun herrsche Klärungsbedarf, „da wird auf jeden Fall drüber gesprochen werden - vor allem intern, wie man in Zukunft damit umgeht. Seine deutlichen Worte am Funk, die Forderungen passen im Moment nicht so zu seiner Leistung. Und da ist egal, wie oft er Weltmeister war. Er war zwar jetzt näher dran an Leclerc, aber ich glaube, er sollte auch den Ball etwas flacher halten im Moment“, ergänzte Schumacher.