Sergio Perez vor Formel 1-Comeback: Verhandlungen mit Cadillac für 2026 starten

Cadillac als neue Option

Erfahrung als Schlüssel

Entscheidung im Mai erwartet

Es wird erwartet, dass Perez noch diesen Monat eine Entscheidung über seine Zukunft trifft. Sollte er sich für Cadillac entscheiden, bleibt die Frage offen, wer sein Teamkollege sein könnte, da das Team mehrere Optionen prüft. Angesichts der amerikanischen Herkunft der Marke wird ein Fahrer aus den USA in Betracht gezogen, doch Lowdon blieb bei der Frage während des Bahrain-GP im April zurückhaltend und deutete an, dass dies möglicherweise nicht im ersten Jahr geschehen wird: „Wir werden Fahrer nach Leistung auswählen“, sagte er. „Ein Fahrer nach Leistung bedeutet nicht, dass er keinen amerikanischen Pass haben kann. Wir haben viel Auswahl.“

Cadillac in Miami im Rampenlicht

Die Neuigkeiten kommen vor dem Miami Grand Prix an diesem Wochenende, bei dem Cadillac am Samstagabend in der Stadt Florida eine Launch-Party veranstalten wird. Lowdon betonte, dass das Team langfristig in der Formel 1 bleiben wolle und die Fans einen amerikanischen Fahrer in einem amerikanischen Team sicherlich begrüßen würden. „Es gibt nichts, was das verhindern könnte, aber wir müssen nach Leistung auswählen und ein Team aufbauen, denn es gibt einige sehr erfahrene Fahrer, die verfügbar sind.“