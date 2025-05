Statt Schumacher? Alter Bekannter vor Rückkehr in die Formel 1

Mit Cadillac steigt ab der nächsten Saison ein elftes Team in die Formel 1 ein. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird auch ein alter Bekannter für das neue Team starten.

Ab 2026 wird mit Cadillac ein elftes Team in der Formel 1 an den Start gehen. Dementsprechend werden auch 22 statt 20 Fahrer um den WM-Titel fahren- mit dabei soll auch ein alter Bekannter sein.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Sergio Pérez als erster Fahrer des US-amerikanischen Rennstalls feststehen. Der Deal mit dem Mexikaner soll bereits seit Monaten fix sein, beim GP von Miami (2.-4. Mai) will Cadillac sein Team dann auch offiziell vorstellen.

Pérez bei Red Bull vom Hof gejagt

Ende 2024 wurde Pérez bei Red Bull Racing vom Hof gejagt, nachdem er in der zweiten Saisonhälfte komplett einbrach und seinem Teamkollegen Max Verstappen deutlich unterlegen war.

Sollte der Deal des Mexikaners mit Cadillac offiziell werden, würde Pérez für den sechsten Rennstall in der Formel 1 an den Start gehen. Von 2011 bis 2024 fuhr der 35-Jährige bereits in der Motorsport-Königsklasse: für Sauber (2011 bis 2012), McLaren (2013), Force India (2014 bis 2018), Racing Point (2018 bis 2020) und Red Bull (2021 bis 2024).