Trauer um deutsche Formel-1-Legende

SPORT1 04.05.2025 • 21:52 Uhr Er bestritt 105 Rennen in der Königsklasse, später begleitete er als TV-Kommentator Michael Schumachers erste WM-Titel: Jochen Mass ist tot.

Trauer um eine deutsche Legende des Motorsports: Jochen Mass ist tot.

Wie diverse Medien unter Berufung auf die Familie berichten, ist der 78-Jährige am Sonntag in Cannes an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Mass, geboren am 30. September 1946 in Dorfen bei Erding, empfahl sich zwischen 1972 und 1973 im Formel-2-Team der britischen Racing-Ikone John Surtees für eine Karriere in der Königsklasse. Er bestritt dann zwischen 1973 und 1982 105 Rennen in der Formel 1, gewann 1975 in McLaren den Großen Preis von Spanien.

Ein Förderer Michael Schumachers

Nach der aktiven Karriere war Mass ein Förderer des jungen Michael Schumacher, fungierte in dessen Zeit als Langstreckenfahrer bei Mercedes als Mentor für den damaligen Silberpfeil-Junior, führte Schumi an die Abläufe in einem größeren Werksteam heran.

Zwischen 1993 und 1997 war Mass an der Seite von Heiko Waßer TV-Kommentator bei RTL und begleitete so Schumachers erste beiden WM-Titel für das Fernsehpublikum.