Trauriger Zwischenfall! F1-Pilot überfährt Hasen

Während des Formel-1-Trainings in Imola kommt es zu einem traurigen Unfall. Ein Tier büßt mit seinem Leben.

Trauriger Zwischenfall in der Formel 1 ! Beim Freien Training auf den Großen Preis von Imola hat Pierre Gasly einen Hasen überfahren.

F1-Youngster fährt in Imola in die Mauer

Dabei entstand an Gaslys Auto ein Schaden. Sein Unterboden und Frontflügel gerieten in Mitleidenschaft. Der Franzose konnte das Training dennoch auf dem sechsten Platz beenden.

Dies war aber nicht der einzige Unfall am Freitag in Imola, denn Youngster Gabriel Bortoleto fuhr seinen Boliden frontal in die Mauer.