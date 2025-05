F1-Verhaltenskodex: „Von Anfang an etwas lächerlich“

Chefkritiker Max Verstappen und seine Formel-1-Kollegen haben die Anpassungen am ungeliebten Strafenkatalog des Automobilweltverbandes FIA wohlwollend zur Kenntnis genommen, sehen aber weiter dringenden Verbesserungsbedarf. Dass der entsprechende Absatz des Regelwerks entschärft wurde, sei „ein erster Schritt, aber nicht mehr“, sagte Weltmeister Verstappen im Vorfeld des Großen Preises der Emilia-Romagna in Imola.

George Russell wurde dagegen deutlicher. „Es würde sich falsch anfühlen, für die Veränderungen zu danken, denn wir hätten von vornherein nicht in diese Lage kommen sollen“, sagte der Mercedes-Pilot: „Wir reden hier über eine Situation, in der Dinge rückgängig gemacht wurden, die von Anfang an etwas lächerlich waren.“