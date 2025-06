Sauber-Boss schwärmt von Hülkenberg

Hülkenberg überzeugt mit seinen Leistungen

Bei den letzten beiden Grand Prix war der Deutsche in die Punkte gefahren, Hülkenberg jagt auf dem Red-Bull-Ring am Sonntag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) seiner dritten Platzierung in den Punkten in Folge hinterher. „Er genießt eindeutig die Upgrades am Auto und seine Zeit bei Sauber, er liefert ab“, sagte Wheatley.