Ex-Weltmeister Scheckter muss nochmal in die Fahrschule

Der frühere Formel-1-Weltmeister Jody Scheckter lebt seit anderthalb Jahren im norditalienischen Ligurien - und muss im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat noch einmal in die Fahrschule, weil sein englischer Führerschein in Italien nicht mehr gültig ist.