Feuer! Schrecksekunde bei der Formel 1

In der Formel 1 kommt es kurz vor dem Rennstart in Spielberg zu einer Schrecksekunde. Ein Williams fängt Feuer. Unter den Folgen leiden auch andere Fahrer wie Fernando Alonso.

In der Formel 1 kommt es kurz vor dem Rennstart in Spielberg zu einer Schrecksekunde. Ein Williams fängt Feuer. Unter den Folgen leiden auch andere Fahrer wie Fernando Alonso.

Schrecksekunde kurz vor dem Start des Formel-1-Rennens in Spielberg ( JETZT IM LIVETICKER )! Zunächst blieb der Williams von Carlos Sainz nur stehen, etwas später trat dann am Heck plötzlich Feuer aus.

Was war passiert? Bei der Einführungsrunde beim Großen Preis von Österreich war der Spanier als einziger Pilot zunächst nicht von der Stelle gekommen.

Formel 1 in Spielberg: Williams fängt Feuer

Weit kam er allerdings nicht, denn der Ex-Ferrari-Pilot musste direkt in die Boxengasse und stellte sein Auto am Boxenausgang ab. Dort fing der Williams dann am Heck Feuer.