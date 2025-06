Formel-1-Auftakt erneut in Melbourne

Die Formel 1 startet in der kommenden Saison erneut in Melbourne. Das erste von insgesamt 24 Rennen 2026 ist für den 8. März auf dem Albert Park Circuit in der australischen Metropole geplant, dann geht es für die Motorsport-Königsklasse weiter nach China und Japan.

Neu im Kalender im kommenden Jahr ist Madrid. In der spanischen Hauptstadt wird am 13. September auf einem Stadtkurs beim Messegelände gefahren. Nicht mehr dabei ist das Rennen im italienischen Imola. Das Saisonfinale steigt am 6. Dezember in Abu Dhabi. Deutschland spielt trotz des Einstiegs des Audi-Werksteams wieder keine Rolle.