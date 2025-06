Formel 1: Neuer Milliarden-Grand-Prix rückt näher

Die thailändische Regierung hat auf dem Weg zum erhofften Formel-1-Rennen in Bangkok eine weitere Hürde genommen. Am Dienstag nahm das Kabinett einen Antrag der Regierung auf Ausrichtung eines Grand Prix an. Das finanzielle Volumen der Pläne wird auf 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, die Rennen sollen zwischen 2028 und 2032 in der Metropole stattfinden.