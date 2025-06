"Eine Ansage": Mercedes-Coup in Kanada

Triumph für Mercedes! George Russell setzt in Montreal die Bestzeit - und auch sein Teamkollege überzeugt.

George Russell startet beim Großen Preis von Kanada am Sonntag (20 Uhr) von der Pole-Position. Beim Qualifying um den Circuit Gilles-Villeneuve am Samstagabend in Montreal setzte er mit 1:10,899 Minuten die Bestzeit.