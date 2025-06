Formel 1: Norris macht Platz für Dunne

McLaren-Pilot Lando Norris kehrt nach seinem Unfall mit Teamkollege Oscar Piastri in Kanada etwas verspätet ins Cockpit zurück. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Österreich am Freitag (13.30 Uhr) lässt das Papaya-Team den Rookie Alex Dunne im Boliden des Briten debütieren.

„Es wird ein ganz besonderer Tag für meine Familie und mich“, sagte der 19-Jährige. Ungewöhnlich ist solch ein Tausch mit einem Stammfahrer nicht, in dieser Saison müssen Etablierte laut Regelwerk an zwei Freitagen für Nachwuchsfahrer weichen.

Dunne ist seit 2024 Teil von McLarens Nachwuchsprogramm und fährt in dieser Saison für Rodin Motorsport seine höchst erfolgreiche Debütsaison in der Formel 2. Er gewann bislang zwei Hauptrennen und führt die Meisterschaft mit 87 Punkten an. „Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, und ich freue mich darauf, so viel wie möglich zu lernen“, sagte Dunne.