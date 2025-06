Formel 1: Qualifying von Österreich LIVE im Free-TV, Stream und Ticker

SID 28.06.2025 • 13:00 Uhr Lando Norris hat am Freitag in Österreich die Bestzeit gesetzt. Dass der Brite aber wirklich wieder in der Spur ist, muss er vor allem am Samstag beweisen.

Lando Norris ist zurück an der Spitze der Formel 1 - zumindest am Trainingsfreitag zum Großen Preis von Österreich. Der Brite raste in 1:04,580 Minuten als Schnellster um den Red-Bull-Ring und schien den McLaren-Knall aus Kanada auch im Cockpit hinter sich gelassen zu haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits am Donnerstag hatte Norris offenbart: „Ich hätte es fast bis heute vergessen, also ich fühle mich gut und freue mich auf dieses Wochenende.“ Teamkollege und WM-Spitzenreiter Piastri hielt den Druck allerdings hoch, folgte nur 0,157 Sekunden dahinter.

Formel 1 in Österreich: So können Sie das Qualifying live im TV & Stream verfolgen

TV: Sky

Sky Stream: WOW

WOW Liveticker: SPORT1 und SPORT1 App

Deshalb werden das Qualifying am Samstag (16.00 Uhr) und Rennen am Sonntag (15.00 Uhr) zur Bewährungsprobe für Norris. Denn wenn der Druck in diesem Jahr besonders groß war, patzte er häufig - zuletzt folgenschwer beim selbstverschuldeten Rennunfall mit Piastri in Kanada.

{ "placeholderType": "MREC" }

22 Punkte fehlen Norris nach seinem Ausfall im Gesamtklassement auf Spitzenreiter Piastri, und in Österreich könnte es erneut zum Zweikampf der beiden kommen. Fahren dürften sie dabei frei. Die „Papaya Rules“, dass es (vorerst) keine Stallorder gebe, bestätigten beide im Vorfeld.

Mercedes mit Problemen

Weltmeister Max Verstappen dürfte auf eine neuerliche Kollision der beiden hoffen, im Gesamtklassement lauert er mit 21 Zählern Rückstand auf Norris. Der Niederländer konnte am ersten Tag mit Streckenaction bei Red Bulls Heimspiel als Dritter (+0,318) halbwegs Schritt halten, dürfte sich aber in seinen Vorahnungen bestätigt fühlen. Er sei „sicherlich nicht“ der Favorit, hatte Verstappen am Donnerstag gesagt, er hoffe trotzdem auf das Podium.

Derweil steht Mercedes wohl ein weniger erfolgreiches Wochenende als in Kanada bevor. Nach George Russells Bestzeit in FP1 reichte es für den Montréal-Sieger im zweiten Durchgang nur zu Rang sechs. Sein Teamkollege Kimi Antonelli, in Kanada mit seinem ersten Podiumsplatz in der Königsklasse, wurde nur Elfter.

Hamilton entgeht Strafe

Eigentlich kommen mildere Temperaturen wie am Freitagabend den Silberpfeilen entgegen. Am Samstag und Sonntag soll die Strecke wohl deutlich wärmer sein, das spielt gerade McLaren in die Karten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Einen durchwachsenen Freitag erlebte unterdessen Ferrari - trotz einiger Updates an den roten Boliden von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Während der Monegasse fünftschnellster Mann des Tages war, wurde der Rekordweltmeister nur Zehnter und entging knapp einer Strafe.

Hülkenberg will wieder in die Punkte

In Kurve vier hatte Hamilton Antonelli, der auf einer schnellen Runde unterwegs war, aufgehalten. Die Rennkommissare der FIA beließen es nach einer Anhörung aber bei einer Verwarnung.