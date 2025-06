Verstappen am Pranger: "Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist"

Schumacher verurteilt Verstappen-Aktion

Sky -Experte Ralf Schumacher wurde indes sehr deutlich. „Das Verhalten ist schade. Das hat er nicht nötig als viermaliger Weltmeister. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. Das sollte nicht sein“, stellte der ehemalige Rennfahrer klar.

„Eine aufgereizte Stimmung“

Der Österreicher ergänzte: „Max ist lange vorne mitgefahren. Der harte Reifen war so schlecht in der Aufwärmphase. Dann war schon so ein gewisser Frust da, der sich auch in der Fahrweise ausgedrückt hat.“