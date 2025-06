Gigantische Kurve und Real Madrid - das Mega-Projekt der Formel1!

Die Vorbereitungen für den Spanischen Grand Prix 2026 in Madrid laufen auf Hochtouren, während die Organisatoren optimistisch sind, dass die neueste Formel-1-Strecke rechtzeitig fertiggestellt wird – trotz lokaler Widerstände. Vor etwas mehr als einem Monat begannen die Bauarbeiten am Madring-Kurs.

Formel 1 baut gigantische Kurve in Madrid

Obwohl die Bauarbeiten noch in den frühen Phasen sind, nimmt die Strecke bereits Gestalt an. Das ehrgeizigste Projekt ist La Monumental, eine steile Kurve mit enormer Überhöhung, umgeben von einer riesigen Tribüne. Eine große Menge an Landschaftsgestaltung ist erforderlich, um die Kurve in Form zu bringen, bei der die Autos in die Überhöhung hinabfahren werden.