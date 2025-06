Hülkenberg bleibt nach Topergebnis am Boden: "Müssen abwarten"

Nach Platz fünf in Spanien bricht der Sauber-Pilot vor dem Großen Preis von Kanada nicht in Euphorie aus.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg lässt sich von seinem überraschenden fünften Platz in Spanien und dem erfolgreichen Update nicht blenden. „Wir müssen es überprüfen und abwarten, wie es hier ist“, sagte der Emmericher vor dem Großen Preis von Kanada (Sonntag, 20.00 Uhr/RTL und Sky). Zwar hätten die neuen Teile an seinem Boliden „großen Einfluss“ gehabt und ihn „gut performen lassen“, auf dem Circuit Gilles-Villeneuve könne das aber „ziemlich unterschiedlich sein“.

Hülkenberg macht dafür vor allem die Streckencharakteristik verantwortlich. Im Vergleich zum Rundkurs in Barcelona sei die Strecke in Montréal holprig und es würde mit „niedrigerer Geschwindigkeit“ gefahren. Zudem war am letzten Rennwochenende das Glück auf Hülkenbergs Seite. Ein spätes Safety Car durch den Ausfall von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli und die Strafe gegen Weltmeister Max Verstappen spülten den 37-Jährigen zu seinem besten Rennergebnis seit 2019. Das Tempo sei aber auch so grundsätzlich „anständig und punktewürdig“ gewesen, sagte Hülkenberg.