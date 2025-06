Norris meldet sich in Österreich zurück - Hamilton droht Strafe

Lando Norris hat sich nach seiner Pause im ersten freien Training zum Grand Prix von Österreich im zweiten Durchgang zurückgemeldet. Der McLaren-Pilot setzte in 1:04,580 Minuten am Freitag die Bestzeit und scheint nach seinem selbstverschuldeten Rennunfall von Kanada mit Teamkollege Oscar Piastri auf dem Red-Bull-Ring wieder in der Spur zu sein. Im Rahmen der ersten Übungsrunden hatte noch Nachwuchspilot Alex Dunne seinen MCL39 pilotiert.

Hinter Norris komplettierten Garagennachbar Piastri und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Red Bull die Top drei. Auf Platz vier überraschte Lance Stroll im Aston Martin. Mercedes-Pilot George Russell kam nach seiner Bestzeit in der ersten Session in seinem Silberpfeil nicht über Rang sechs hinaus.

Der Emmericher Nico Hülkenberg verpasste mit einem verbessertem Unterboden an seinem Sauber erneut die Top 10, diesmal allerdings deutlich. Nach Platz zwölf im FP1 reichte es für den 37-Jährigen am frühen Freitagabend nur zu Rang 19. Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde Achter, offenbar konzentrierte sich Hülkenberg vor allem auf den Renntrimm. In Österreich jagt er seinem dritten Punkteergebnis in Folge hinterher.