"Verstehe es": Sainz unschlüssig nach FIA-Rückzug seines Vaters

Sainz sr. hatte am Mittwochabend via Instagram sein Aus im Kampf um die FIA-Spitze verkündet. Für den amtierenden Präsidenten des Automobil-Weltverbandes, Mohammed Ben Sulayem, ist nun der Weg zu einer zweiten Amtszeit frei. In seiner Botschaft ließ sich Rallye-Ikone Sainz sr. aber ein Hintertürchen offen. Seine Leidenschaft für den Motorsport und eine Führungsrolle in diesem Bereich habe sich „nicht verändert“, schrieb er.