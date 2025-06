"Zuhause": Hülkenberg kommt bei Sauber in Fahrt

SID 26.06.2025 • 14:25 Uhr Der 37-Jährige hat zuletzt zwei Mal in Folge gepunktet und will den Aufwärtstrend in Österreich fortsetzen.

Nico Hülkenberg fühlt sich in seinem Sauber vor dem Großen Preis von Österreich immer wohler. In den vergangenen beiden Rennen sei „viel passiert, dass ich mit dem Auto weiter zusammengewachsen bin und einfach wirklich jetzt zu Hause bin“, sagte der Emmericher am Donnerstag.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sowohl in Barcelona als auch in Montréal fuhr er in die Punkte - das soll auch in Spielberg (Sonntag, 15.00 Uhr) gelingen.

„Ich glaube, man muss immer irgendwie daran glauben, und das tue ich gerade jetzt mit dem positiven Aufwärtstrend. Es ist schon realistisch, wenn wir es gut umsetzen“, sagte er. Neben dem besseren Gefühl in seinem Sauber machte er auch das Update in Spanien für die besseren Ergebnisse verantwortlich - nun soll auch eine „kleine Verbesserung am Unterboden“ folgen.

Der 37-Jährige hatte beim Saisonauftakt in Australien überraschend gepunktet, danach folgten allerdings sieben punktlose Wochenenden. Der starke fünfte Platz in Spanien sei „hoffentlich“ ein Wendepunkt in dieser Saison, sagte Hülkenberg, um aber final davon zu sprechen, sei es nach nur einem weiteren Rennen „zu früh“.

{ "placeholderType": "MREC" }