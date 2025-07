Formel 1: Audi feiert "monumentale Partnerschaft"

Für das Fintech-Unternehmen, das zuletzt mit 45 Milliarden US-Dollar bewertet wurde, ist es der erste Vorstoß in die Formel 1. Der Vertrag gilt langfristig und wird in Branchenkreisen bereits als „Meilenstein“ gehandelt.

Formel 1: Audi von Partner begeistert

Sauber-Sponsoren scheiden aus

Auch Revolut-CEO Nik Storonsky zeigt sich begeistert: „Dies ist eine monumentale Partnerschaft für Revolut und das zukünftige Audi-F1-Team. Wir steuern auf 100 Millionen Kunden zu und werden ihnen unvergessliche Erlebnisse in der Formel 1 bieten, gerade in einer entscheidenden Phase des Sports“, so der Unternehmensgründer. „Während Revolut weiterhin den Status quo im globalen Finanzwesen herausfordert, will das Audi-Team dasselbe im Motorsport erreichen. Diese Partnerschaft wird zeigen, was in der Formel 1 möglich ist.“