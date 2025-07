Formel-1-Beben: Verstappens Boss gefeuert

Paukenschlag in der Formel 1 ! Red Bull feuert Teamchef Christian Horner. Das verkündete der Rennstall am Mittwoch.

Horner hatte beim F1-Rennstall noch bis 2030 Vertrag. Maßgeblich beteiligt an der Entscheidung ist Oliver Mintzlaff, der Sport-Boss des Red-Bull-Konzerns.

Mintzlaff verabschiedet Horner

„Wir möchten Christian Horner für seine außergewöhnliche Arbeit in den letzten 20 Jahren danken“, wird Mintzlaff in der Pressemitteilug zitiert. „Mit seinem unermüdlichen Engagement, seiner Erfahrung, seinem Fachwissen und seinem innovativen Denken hat er maßgeblich dazu beigetragen, Red Bull Racing als eines der erfolgreichsten und attraktivsten Teams in der Formel 1 zu etablieren.“