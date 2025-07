Formel 1: Das große Ferrari-Mysterium gibt Rätsel auf!

Ferrari hat massives Problem - Leclerc reagiert kryptisch

Nachdem er sich beruhigt hatte und den Medien gegenübertrat, deutete Leclerc an, dass es einen „Gremlin“ im SF-25 gibt, der ihn beim Fahren am Limit in schnellen Kurven behindert, von denen Silverstone viele bietet.

Leclerc betonte, dass das Problem ihn nur im Qualifying beeinträchtigte, wenn er das absolute Limit aus dem Auto herausholen muss, und nicht im Renntrimm. Da es auf schnelle Kurven beschränkt ist, hätte es ihn in Silverstone stärker betroffen als auf einer Stop-and-Go-Strecke wie Montreal oder in Monaco, wo er um die Pole kämpfte.

Teamchef Vasseur bleibt vage

Bei Ferrari scheint das Problem aufzutreten, wenn die Fahrer in schnellen Abschnitten hart pushen, wo seitliche G-Kräfte das System belasten. In Momenten, in denen die Fahrer versuchen, alles aus dem Auto herauszuholen, wird dieses Gefühl entscheidend, und selbst das kleinste Problem kann das Vertrauen des Fahrers in das Auto und die Geschmeidigkeit seiner Eingaben beeinträchtigen, was sich offensichtlich auch auf die Rundenzeiten auswirkt.