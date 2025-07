Formel 1: "Eine Frage der Kinderstube!" F1-Star empört Schumacher

Ralf Schumacher hat heftige Kritik an Formel-1-Pilot Lance Stroll geübt. Der Kanadier hatte nach dem Rennen in Silverstone seinen Aston-Martin-Boliden – und damit auch sein Team – wüst beschimpft. Eine Entgleisung, die beim Formel-1-Experten gar nicht gut ankam.

Zwar gelang Stroll in Silverstone mit seinem siebten Platz ein sportlicher Erfolg. Doch am Ende blieb nicht nur dieser in Erinnerung. Gegen Rennende verlor der Kanadier noch einige Positionen – und damit die Chance auf eine absolute Spitzenplatzierung.