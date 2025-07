Formel 1: Großer Preis von Belgien LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 27.07.2025 • 11:59 Uhr In der Formel 1 steht der Grand Prix von Belgien auf dem Programm. Lando Norris geht von der Pole Position ins Rennen und greift nach seinem dritten Sieg in Serie.

Spitzt sich das Titelduell in der Formel 1 weiter zu? Beim Großen Preis von Belgien peilt McLaren-Pilot Lando Norris seinen dritten Sieg in Folge an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Norris geht von der Pole Position aus ins Rennen. Die erste Startreihe komplettiert sein Teamkollege und WM-Spitzenreiter Oscar Piastri. Nur 0,085 Sekunden trennten die beiden McLaren im Qualifying. Das Rennen beginnt um 15 Uhr.

Formel 1 in Belgien: So können Sie das Rennen in Spa live im TV & Stream verfolgen

TV: Sky, RTL

Sky, RTL Stream: WOW, RTL+

WOW, RTL+ Liveticker: SPORT1 und SPORT1 App

Für Norris ist der Circuit de Spa-Francorchamps in den Ardennen etwas Besonderes. Spa sei wegen seiner belgischen Mutter, die in der Garage des Papaya-Teams mitfieberte, „sein zweites Heimrennen“, sagte er einmal.

{ "placeholderType": "MREC" }

Formel 1: Spitzt sich Titelkampf weiter zu?

Mit einem Sieg am Sonntag könnte er den Kampf um die WM-Spitze kurz vor der Sommerpause nochmal richtig spannend machen. Wird Piastri Dritter und er gewinnt, könnte Norris sogar vorbeiziehen. Neun Punkte trennen ihn von Platz eins.

Weltmeister Max Verstappen musste nach seinem Sprintsieg im Qualifying einen kleinen Rückschlag hinnehmen. Er landete hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc auf dem vierten Platz.

Der Grand Prix könnte turbulent werden. Die Wetterprognosen weisen eine hohe Regenwahrscheinlichkeit aus.