Formel 1: Hamilton im ersten Training vorn

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat beim Heimspiel in Silverstone ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Im ersten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien erzielte der Ferrari-Star am Freitag in 1:26,892 Minuten die Bestzeit. Hamilton lag dabei knapp vor dem favorisierten McLaren-Duo Lando Norris (+0,023 Sekunden) und Oscar Piastri (+0,150).

Hamilton jagt im Rennen am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) den ersten Podestplatz in einem Grand Prix seit seinem Wechsel zur Scuderia. Zudem will der 40-Jährige seine beeindruckende Serie fortsetzen: Seit 2014 stand er beim Heimspiel in jedem Jahr auf dem Podest, 2024 feierte Hamilton hier einen seiner zwei Saisonsiege.