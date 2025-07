Formel 1: Hülkenberg in kuriosen Crash verwickelt

Beim Qualifying zum Großen Preis von Belgien kommt es in der Boxengasse zu einem Unfall. Nico Hülkenberg ist involviert.

Beim Qualifying zum Großen Preis von Belgien kommt es in der Boxengasse zu einem Unfall. Nico Hülkenberg ist involviert.

Formel-1 -Pilot Nico Hülkenberg war beim Qualifying zum Grand Prix von Belgien in Spa in einen kuriosen Crash verwickelt.

Bei der Ausfahrt aus der Box zu Beginn des Qualifyings geriet er in ein Scharmützel mit Lance Stroll. Als Hülkenberg einfädeln wollte, fuhr ihm der Kanadier im Aston Martin über den Frontflügel. Hülkenberg musste sich daraufhin eine neue Nase an seinen Boliden montieren lassen.

Rennkommissare untersuchen Vorfall um Hülkenberg

Hülkenberg zum fünften Mal in Folge in den Punkten?

Hülkenberg geht am Sonntag von Platz 14 aus ins Rennen ( 15 Uhr im LIVETICKER ). In Silverstone hatte er bei schwierigen Witterungsbedingungen sensationell seinen ersten Podiumsplatz gefeiert.

Für das Rennen am Sonntag ist eine hohe Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Solche Umstände könnten auch Hülkenberg helfen. Der Routinier könnte zum fünften Mal in Folge in die Punkteränge gespült werden.