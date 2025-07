Formel 1: Piastri im einzigen Belgien-Training Schnellster

SID 25.07.2025 • 13:44 Uhr Der Australier distanziert die Konkurrenz deutlich. Nico Hülkenberg sortiert sich wieder in gewohnten Gefilden ein.

Formel-1-Spitzenreiter Oscar Piastri hat wenige Stunden vor dem Sprint-Qualifying im Rahmen des Grand Prix von Belgien die Bestzeit gesetzt. Der McLaren-Pilot umrundete die knapp sieben Kilometer lange Traditionsstrecke in den Ardennen im ersten und einzigen freien Training am Freitag in 1:42,022 Minuten. Teamkollege Lando Norris, der mit zwei Siegen in Serie im Gepäck nach Spa gereist ist, wurde Dritter. Zwischen die beiden favorisierten McLaren schob sich Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Der Niederländer hatte über vier Zehntel Rückstand auf Piastri.

Weil die Testzeit an diesem Wochenende so begrenzt ist, mussten die Teams mitunter mit den Setups der Boliden experimentieren - wie aussagekräftig die Zeiten sind, bleibt also abzuwarten. Zudem haben viele Teams Updates mitgebracht, so auch Verstappens Red-Bull-Rennstall. Unterstützt wurde der Niederländer am Kommandostand am Freitag von Simon Rennie. Sein eigentlicher Renningenieur Gianpiero Lambiase fehlt wie in Spielberg aus persönlichen Gründen.