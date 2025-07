Formel 1: Plaudert Fotograf einen Wechsel-Hammer aus?

Wirbel in der Formel 1: Wechselt Valtteri Bottas zu Cadillac? Nun gibt ein Fotograf klare Hinweise.

Cadillac wird erst 2026 mit General-Motors-Power in die Formel 1 einsteigen und sorgt trotzdem schon für viele Diskussionen. Denn das Team hat noch keine Fahrer präsentiert. Nun will ein Fotograf Bescheid wissen.

Laut Kym Illman erzählte ihm nämlich Valtteri Bottas am Rande des Grand Prix von Belgien am vergangenen Wochenende von dem bevorstehenden Wechsel zu dem Team. Das verriet der Fotograf in seinem Youtube-Video.