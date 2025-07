Formel 1: Reihenweise Ausfälle im Regen-Chaos von Silverstone

Die erste Hälfte des Großen Preises von Großbritannien hat es in sich. Fünf Fahrer erwischt es, das Safety Car ist im Dauereinsatz.

Turbulente Anfangsphase beim Großen Preis der Formel 1 in Silverstone (LIVETICKER) ! Teils regnerische und schnell wechselnde Verhältnisse sorgten für mehrere Vorfälle und Safety-Car-Phasen.

Gleich in der ersten Runde kam es zu einem Crash zwischen Liam Lawson und Esteban Ocon. Der Haas-Pilot konnte das Rennen fortsetzen, für Lawson im Racing Bull war der WM-Lauf in Großbritannien jedoch wegen der Schäden am Auto vorbei.