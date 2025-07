Formel 1: Traditionsteam läuft zu heiß!

Williams kämpft in der Formel-1-Saison 2025 mit Kühlproblemen, was Leistungseinbußen und Punktverluste verursacht.

Williams-Teamchef James Vowles hat bekannt gegeben, dass sein Team weiterhin nach einer dauerhaften Lösung für seine Kühlprobleme sucht, sie wertvolle Leistung in der Formel-1-Saison 2025 kosten. Sowohl

Alex Albon als auch Carlos Sainz haben in den vergangenen Rennen regelmäßig mit Überhitzungsproblemen des Motors zu kämpfen, insbesondere in Spanien, Kanada und Österreich. Albon musste in Montreal und Spielberg aufgrund dieser Probleme sogar das Rennen vorzeitig beenden. Auch Sainz hatte mit Überhitzung der Bremsen zu kämpfen.