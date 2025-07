Gegenkandidat für Ben Sulayem: Mayer will FIA-Präsident werden

Er trete "für neue Energie, neue Ausrichtung und erneuerte Integrität im Herzen unseres Verbandes" an, sagte Mayer (59). Der frühere Rallye-Pilot Ben Sulayem, der seit 2021 an der Spitze des Weltverbandes steht, sei "gescheitert", befand er und beklagte "eine Illusion von Transparenz. Die Entscheidungsfindung wird immer zentralisierter, abweichende Meinungen werden bestraft. Am schädlichsten ist vielleicht die Illusion von Integrität." Die Macht in der FIA sei auf die Person Ben Sulayem (Vereinigte Arabische Emirate) durch zahlreiche Satzungsänderungen zentralisiert worden.