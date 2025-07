Formel 1: Nächster Hamilton-Rückschlag - vor dem Start!

Rekordchampion Hamilton steht in den Ardennen ein hartes Stück Arbeit bevor.

Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton muss im Rahmen des Grand Prix in Belgien einen weiteren Rückschlag verkraften.

Wie die FIA wenige Stunden vor dem Start des Rennens (15.00 Uhr) in den Ardennen am Sonntag mitteilte, muss der Brite in seinem Ferrari gemeinsam mit Kimi Antonelli (Mercedes) und Ex-Champion Fernando Alonso (Aston Martin) aus der Boxengasse starten.