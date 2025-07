Hamilton: Ferrari-Update floppt - "Es war ein Fotoshooting!"

Lewis Hamilton probiert Ferraris neue Hinterachse beim Filmtag in Mugello aus und spürt keinen Unterschied. Der Härtetest folgt beim Sprint-Wochenende in Spa.

Lewis Hamilton hat beim jüngsten Ferrari-Filmtag in Mugello erstmals eine überarbeitete Hinterradaufhängung ausprobiert. Begeistert zeigte sich der Rekordchampion allerdings noch nicht: „Sie fühlte sich genauso an wie in den Wochen zuvor“, sagte der Brite nach seinen wenigen Runden auf dem toskanischen Kurs.

Hamilton: „Es war ein Fotoshooting“

Ferrari: Erhoffte Vorteile erst auf lange Sicht

Die neue Aufhängung soll dem SF-25 in Zukunft ein breiteres Arbeitsfenster verschaffen – besonders im Zusammenspiel mit den sensiblen Pirelli-Reifen. Im Simulator spürt Hamilton davon bislang nichts: „Da merkt man keinen Unterschied, aber vielleicht zeigt sich an anderen Strecken ein Nutzen.“

Für den 39-Jährigen zählt zunächst das Signal aus Maranello: „Das Positive war, beim Filmtag neue Teile zu sehen. Nach dem neuen Unterboden in Bahrain kam lange nichts mehr – erst in Österreich. Ich bin einfach froh, dass im Werk jetzt richtig gepusht wird. Bis wir die Ergebnisse sehen, dauert es aber.“

Formel-1-Wochenende in Spa als Härtetest

Gleich beim kommenden Grand Prix in Spa soll die Aufhängung im Renntrim laufen – und das ausgerechnet an einem Sprint-Wochenende. „Sehr, sehr schwierig“, räumte Hamilton ein. „Uns fehlt die Zeit. Wir müssen beide Autos doppelt nutzen, um möglichst viele Daten zu sammeln. Voll ausreizen werden wir das Update an diesem Wochenende kaum; vermutlich optimieren wir es erst in den nächsten Rennen.“