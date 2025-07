Horner-Anruf und "Wow-Effekt": Mekies legt bei Red Bull los

Red Bulls neuer Teamchef Laurent Mekies geht offenbar mit dem Segen von Ex-Boss Christian Horner in sein erstes Rennwochenende an der Spitze des österreichischen Rennstalls.

Mekies kam vom Schwesterteam Racing Bulls, das er seit Anfang 2024 geführt hatte und tritt nun in große Fußstapfen. Als er im Hauptquartier von Red Bull in Milton Keynes aufschlug, sei er ein wenig überwältigt gewesen.

Die Trophäensammlung habe auf ihn einen „Wow-Effekt“ gehabt, gestand er. Davon ließ er sich am Freitag im Rahmen des Grand Prix in Belgien allerdings kaum etwas anmerken. Mit breitem Lächeln begrüßte er einige Journalisten per Handschlag, mit Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley gab es sogar eine Umarmung.

Mekies neuer Teamchef bei Red Bull

Auch wenn sie lange mit Horner zusammengearbeitet hätten, sei Mekies in den vergangenen zwei Wochen mit offenen Armen empfangen worden. „Es gibt keine einzige Abteilung, in der man Zurücklehnen oder Ausruhen sieht. Sie führen wirklich in jedem einzelnen Aspekt Krieg - im positiven Sinne des Wortes, wenn ich das so sagen darf.“