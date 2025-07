Horner verabschiedet sich: „Es war mir eine Ehre“

Nach seinem Aus als Teamchef des Formel-1-Rennstalls Red Bull hat sich Christian Horner vor allem dankbar gezeigt. „Nach zwanzig unglaublichen gemeinsamen Jahren verabschiede ich mich schweren Herzens von dem Team, das ich so geliebt habe“, schrieb der Brite bei Instagram. Die „großartigen Mitarbeiter in der Fabrik“ seien „das Herz und die Seele“ all dessen gewesen, was Red Bull erreicht habe: „Ob Sieg oder Niederlage, wir haben uns auf jedem Schritt des Weges stets solidarisch zur Seite gestanden, und das werde ich nie vergessen.“